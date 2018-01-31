Michel’in derdi Türkiye!

Belçika Başbakanı Charles Michel, Türkiye’nin AB'ye üye olmaması gerektiğini söyleyip iki taraf arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Moskova Ekonomi Yüksek okulu'ndaki ‘Avrupa'nın geleceği’ isimli bir konferansta konuşan Michel “Türkiye, AB üyesi olmamalı. Ancak stratejik ortaklık geliştirilmeli” dedi.

Michel, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin zor bir durumda olduğunu da ifade etti.

Moskova'ya ziyarette bulunan Michel bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Michel dün de Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile bir araya geldi.

Charles geçtiğimiz Ekim ayında da; Türkiye’ye yönelik “Avrupa Birliği'ne üyelik için ayrılan mali yardımın dondurulmasını istiyorum” demişti.