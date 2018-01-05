Mısır’da turistleri taşıyan balon düştü: Çok sayıda yaralı var

Mısır'ın Luxor şehrinde 20 kişiyi taşıyan balon yere çakıldı. En az 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralı olduğu ifade edildi.

Güvenlik kaynakları balonun bir hava girdabına yakalanarak ünlü arkeolojik kentin batısında yeni çöl yolu yakınlarına düştüğünü aktardı. Mısırlı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre en az 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 12 kişi ise yaralandı.

Luxor’da 2013 yılında yaşanan başka bir balon kazasında da 19 turist hayatını kaybetmişti.