NASA’nın canlı yayınında UFO iddiası

Dün kamuoyunun gözü Ay'daydı... Bunun sebebi de mavi ay, süper ay ve kanlı ayın bir arada görünmesiydi. Fakat NASA'nın resmi yayınını internet üzerinden izleyenler, Ay'ın yakınında bir ışık huzmesi gördü. İnternet kullanıcıları bu ışık huzmesinin UFO olabileceğini iddia etti.

Dün, dünyanın gözü gökyüzündeydi… Kanlı Ay tutulması dolayısıyla başta astronomlar olmak üzere milyonlarca insan gökyüzündeki olaya tanık oldu.

Fakat bu olayı NASA’nın resmi internet sitesindeki canlı yayından takip eden internet kullanıcıları ilginç bir gelişmeyi fark etti. 1866’dan beri mavi ay, süper ay ve kanlı ayın bir arada göründüğü bu olayı internet üzerinden takip edenler, Ay’ın yan tarafından kayan bir ışık parıltısı fark etti.

Los Angeles’taki meşhur Griffith Gözlemevi’nden elde edilen görüntülerle yapılan kayıt hakkında sosyal medyada tartışma yaşandı. Bazı kullanıcılar, “Ay’ın sol tarafında bir ışık pırıltısı ve hareket eden bir hare göründü” derken diğerleri de, “Ritmik olarak hareket eden bir ışık görülüyor. Çok gizemli” yorumlarını yaptı. Bazı internet kullanıcıları bu ışık huzmesinin UFO olmuş olabileceğini söyledi.