NATO: Ulusal güvenliği korumak için her şeyi yapacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Zeytin Dalı Operasyonu'nu yakından takip ettiklerini ve başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere NATO müttefikleriyle iletişim halinde olduklarını belirtti. Stoltenberg, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı var" dedi.