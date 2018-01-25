NATO: Ulusal güvenliği korumak için her şeyi yapacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Zeytin Dalı Operasyonu'nu yakından takip ettiklerini ve başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere NATO müttefikleriyle iletişim halinde olduklarını belirtti. Stoltenberg, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı var" dedi.
Portekiz’de temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO müttefikleriyle görüştüğü belirtildi. Temaslarda bulunan Stoltenberg, Türkiye’nin Zeytin Dalı Operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg, gelişmeleri takip ettiğini ve temaslarda bulunduğunu söylerken, “Türkiye terörizmden en çok etkilenen müttefikimiz ve bütün ülkelerin kendini savunma hakkı var. Fakat bunun uygun ve orantılı olması gerek” dedi.
Stoltenberg, “Türkiye NATO müttefiklerini bu hafta Suriye’nin kuzeyindeki operasyonla ilgili bilgilendirdi. NATO, Suriye’den gelen füzelere karşı Türkiye’ye hava savunma desteği veriyor” ifadesini kullandı.
Son güncelleme: 23:4125.01.2018