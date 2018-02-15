NATO Zirvesi’nde dikkat çeken ayrıntı… Ankara, Kıbrıs için bastırıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam eden NATO Savunma Bakanları Zirvesi'nde Reuters'ın abonelerine servis ettiği bir fotoğraf, Ankara'nın Akdeniz'de yaşanan gerilimi burada da gündeme getirdiğini gözler önüne serdi. Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ın yanında saf alacağını açıklamasının ardından Türkiye NATO'da bir araya gelen savunma bakanlarının önünde manevra yaptı.

Haftalardır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin desteğiyle Akdeniz’de usulsüzce doğal gaz arama ve sondaj çalışmaları yapan İtalyan petrol şirketi Eni’nin yarattığı gerilim Brüksel’de gündeme geldi. Avrupa Birliği’nin bu gerilimde Türkiye’yi karşısına alması ve Yunanistan’ın yanında olacağını küstahça açıklamasının ardından NATO Savunma Bakanları Zirvesi’nde çekilen bir fotoğraf, Avrupa Birliği’ne karşı NATO platformunu kullanarak Ankara’nın bu tansiyonda aldığı pozisyonu gözler önüne serdi.

Reuters’ın abonelerine servis ettiği fotoğraflarda kritik toplantı öncesinde Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basat Öztürk ile konuşurken görüntüleniyor. İkili hararetli bir şekilde konuşurken Öztürk’ün elindeki belgelerde Kıbrıs haritası ve bölgede gerilime sebep olan sondaj çalışmalarının konumları yer alıyor.

Akdeniz’de ne olmuştu?

Geçtiğimiz dönemde Kıbrıs’ın güneyinde doğalgaz rezervleri bulunmuş ve Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin birlikte başlattığı projeye İtalya’nın önde gelen enerji firması ENI dahil olmuştu. Bu süreçte Kıbrıslı Türklerin rızası olmaksızın sondaj çalışmaları başlatılmış ve bu gelişme Ankara’nın tepkisini çekmişti. Son dönemde hızlandırılan sondaj çalışmalarıyla birlikte Türk savaş gemileri bölgede varlığını göstermiş ve duruma müdahale etmişti.

Fakat Ankara’nın bu müdahalesi Kıbrıslı Türkleri adeta yok sayan Yunanistan’ın üyesi olduğu Avrupa Birliği tarafından eleştirilmiş ve itidal çağrısında bulunulmuştu.