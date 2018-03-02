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NATO’dan Rusya’ya nükleer silah tepkisi

Rusya lideri Putin'in silahlanma açıklamasıyla ilgili NATO'dan ilk tepki geldi. NATO sözcüsü Oana Lungescu, "Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir" dedi.

android-time 17:51 2 Mart 2018
Haberler Dünya
NATO’dan Rusya’ya nükleer silah tepkisi
Rusya lideri Putin'in silahlanma açıklamasıyla ilgili NATO'dan ilk tepki geldi. NATO sözcüsü Oana Lungescu, "Rusya'nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir" dedi.

Rusya lideri Vladimir Putin parlamentoya yaptığı yıllık ‘ülkenin durumu’ konuşmasında, Rusya’nın yeni nükleer ve diğer türlerde stratejik silahlar geliştirdiğini söylemiş ve bunları herhangi bir düşman savunma sistemini geçebilecek ‘yenilemez’ silahlar diye tanımlamıştı.

Putin’in silahlanma açıklamasıyla ilgili NATO’dan ilk tepki açıklaması geldi.

NATO sözcüsü Oana Lungescu, “Rusya’nın ittifak üyelerini tehdit eden açıklamaları kabul edilemez ve zarar vericidir. Biz yeni bir Soğuk Savaş ya da yeni bir silahlanma yarışı istemiyoruz. Tüm müttefik kuvvetleri, güven ve emniyetle kurulan anlaşmaları destekler” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: android-time 17:5502.03.2018
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