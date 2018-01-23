Öldükten sonra morgda doğum yaptı! Haberler korkuttu…

Güney Afrika'nın kırsal kesimlerinden ajanslara düşen haberler şaşırttı. Hamileleğinin son günlerinde hayatını kaybeden genç kadın, morgdayken doğurdu. Köylüler cadı diyerek ölü kadını ve ölü bebeğini yakmak istedi, görevliler son dakikada engelledi...

Şaşırtan ve içinde dram taşıyan haberler Güney Afrika’dan geldi. 9 aylık hamileyken hayatını kaybeden kadın morgdayken doğurdu. Ölümünden 10 gün sonra 33 yaşındaki Nomveliso Nomasonto Mdoyi'yi morgdan tabuta taşıyan görevliler, genç kadının bacaklarının arasında yeni doğmuş ölü bir bebek buldu.

GÖREVLİLER ANLAM VEREMEDİ

Cenaze evinin sahibi “Cenazeyi morgdaki sedyeden alıp tabuta taşıyacağımız sırada bacaklarının arasında yeni doğmuş ölü bir bebek olduğunu gördük. Öyle şaşırdık ki bebeğin cinsiyetine bile bakmayı düşünemedik. 20 yıldır çalışıyorum. Daha önce böyle bir şey ne gördüm ne de duydum” dedi. Mdoyi’nin ailesi, kadının hamileliğin 9. ayında nefes almada zorluk çekme şikayeti ile hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini söyledi. Anne ve bebeğin beraber gömüldükleri belirtildi.

KÖYLÜLER CADI DİYE YAKACAKTI!

Alışılmadık duruma orantısız tepki veren köylüler dramı daha büyük noktalara getirecek tepkiler verdi. Köylüler ‘cadılık’ şüphesiyle anne ve bebeğin yakılması önerisinde bile bulunurken ölümden sonra doğumun mümkün olduğunu belirten uzmanlar, kas gevşemesi veya vücudunda biriken bakterilerin bebeğin anne karnından çıkmasına sebep olduğunu belirtti.