Ölen çocuğuyla fotoğraf çektirdi. ‘Herkes bunu yapmalı’ dedi.

Çocuklarının ölüm haberini aldıklarında büyük bir sarsıntı yaşayan genç çift minik kızlarının hatırasını yaşatmaya karar verdi.Çocuğun ölümünden 5 gün sonra, profesyonel doğum fotoğrafçısı ile anlaşıp 7 haftalıkken ölen çocuklarıyla fotoğraf çekimi düzenlediler.

Bir çocuğun hayata gözlerini yumması bir ailenin yaşayabileceği en kötü şeylerden biri. Böyle bir acının üzerine hissedilen üzüntü tarif edilemezken, bazı aileler zamansız yiten çocuklarını son anlarında da hatırlamak istiyorlar ve bu sebeple onları ölümsüzleştirecek fotoğraflar çektiriyorlar…

Sevdiklerinizin ölüsüyle fotoğraf çektirmek bugün bakıldığında duyarsız ve acımasız bir şey gibi düşünülebilir. Ancak Kraliçe Victoria devri (1837-1901) İngilteresi’nde bu uygulama ölüm acısıyla başa çıkabilmenin bir yöntemiydi.

Ancak şimdi duyacağınız hikaye biraz farklı..

ABD’nin Güney Dakota eyaletinde yaşayan Sean ve Laura Winner (30) çiftinin dokuz ay boyunca kızlarının doğumunu beklediler.

İlk bebekleri Adaline doğduktan 7 hafta sonra ani bebek ölümü sendromuyla (SIDS) hayatını kaybetti.

Çocuklarının ölüm haberini aldıklarında büyük bir sarsıntı yaşayan genç çift minik kızlarının hatırasını yaşatmaya karar verdi.

Böylece profesyonel doğum fotoğrafçısı ile anlaşıp ölen çocuklarıyla fotoğraf çekimi düzenlediler.

Laura, ” Onu çok seviyorum. Bence herkes bunu yapmalı ” dedi.