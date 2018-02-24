Özel güvenliklere “korsanları vurma izni”

Hollanda parlamentosu, Somali açıkları ve Aden körfezi başta olmak üzere, ticaret filoları için tehlikeli olan bölgelerde, gemilerdeki özel güvenliğe deniz korsanlarını vurma izni veren yasa önerisini kabul etti.

Armatörler tarafından uzun süredir çıkarılması istenen düzenleme, iktidarın küçük ortağı Hıristiyan Birliği’nin (CU) desteği ile kabul edildi.

Özellikle Somali açıkları ve Aden Körfezi’nde geçmişte bir çok geminin kaçırılması ya da korsanlar tarafından taciz edilmesi Hollandalı armatörleri endişelendiriyordu.

Ticaret gemilerinin, korsan tehlikesi olan bölgelerde Hollanda Kraliyet Donanması veya Avrupa Birliği (AB) korsanlıkla mücadele birimlerinden yardım istemesi gerekiyor.

Ancak deniz ticareti ile uğraşan kesimlere göre bu her zaman mümkün olmuyor. Bu nedenle denizciler, güç kullanma izni olan özel güvenlik görevlilerine izin verilmesini istiyordu.

Yeni yasa ile artık bu mümkün. Üniformalı ve üzerlerinde vücut kamerası bulunan özel güvenlik güçleri, gemilere saldıran korsanlara ateş edebilecek.

Korsanların vurulması ile ilgili olarak daha sonra savcılık tarafından inceleme yapılabilmesi için de, gemilerde 360 derece ses ve görüntü kaydedebilen kameraların bulunması zorunlu olacak.

Hollanda Armatörler Birliği (KVNR), yasanın kabul edilmesi nedeniyle memnun. Birlik yöneticilerinden Guido Hollaar, gemilerde özel güvenlikçi olarak genellikle iyi eğitimli eski askerlerin çalıştığını belirterek, “Kesinlikle Rambo değiller ve gemilerin Vahşi Batı’ya dönmesini istemeyiz” dedi.

Ancak Hollanda’da dörtlü koalisyonu oluşturan partilerden Demokratlar 66 (D66) ile muhalefet, diğer iktidar partilerinin desteği ile kabul edilen yasaya karşı çıkıyor.

D66 ve muhalefet partileri, denizde güç kullanma yetkisinin sadece deniz kuvvetlerinin tekelinde olması gerektiğini savunuyor. (BBC Türkçe)