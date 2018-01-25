Pablo Escobar’ın kayıp milyar dolarının peşine düştüler

Cali Karteli'ni anlatan ‘Narcos’ dizisiyle yeniden gündeme gelen Pablo Escobar'ın uyuşturucu imparatorluğundan kalma kayıp 69 milyar doları şimdi de deniz altında aranıyor.

Escobar hakkında az bilinen 10 şaşırtıcı gerçek… 1980’li yılların ortalarında Escobar’ın carteli yılda 22 milyar dolarlık bir gelirin sahibi olmuştu.

1980’lerin sonlarına doğru Escobar kokain pazarının yüzde 80’ini elinde bulunduruyordu.

Aynı yıllarda Escobar ABD’ye her gün kaçak yollardan 15 ton kokain gönderiyordu.

Bu yıllarda ABD pazarında tekel konumuna yükselen Escobar ABD’nin uyuşturucu ihtiyacının 5’te 4’ünü karşılıyordu.

Escobar’ın işleri o kadar büyümüştü ki her ay belirlenemeyen sebeplerden 2.1 milyar dolar kaybediyordu.

Bu yıllarda Escobar kazandığı paraları birarada tutmak için her ay 2 bin 500 dolarlık lastik satın alıyordu.

Escobar’ın bir seferinde kızı üşüdüğü için 2 milyon dolar yaktığı rivayet ediliyor.

İhtiyaç sahiplerine de yardım eden Escobar’ın lakabı Robin Hood’a çıkmıştı. Escobar’ın diğer takma adları, Don Pablo ve El Patron’du.

Ülkesinde hapishanenin yolunu tutan Escobar kendi yaptırdığı lüks tesiste hapis yattı.

Öte yandan CIA, Pablo Escobar'ın Kolombiya'dan Porto Riko'ya, ardından da ABD'ye kokain taşırken kullandığı denizaltılarının peşine düştü. Discovery UK isimli YouTube kanalı CIA dalgıçlarıyla birlikte bu denizaltılardan birinin izlerine Kolombiya açıklarında ulaştı. Ekip, bölge halkıyla görüştükten sonra manyetik dedektörler yardımıyla su altını taradı ancak bir sinyal alamadı. Hayal kırıklığına uğrasalar da, su altına inme kararı aldılar.

Dalgıçlar yuvarlak metal bir kutuya ulaştı ancak kutunun içinden kayda değer bir şey çıkmadı. Denizaltının yeri bulunursa hala ‘kokain kralı' olarak anılan Escobar'ın 69 milyar dolar değerindeki kayıp servetine dair ipuçları yakalanmış olacak.