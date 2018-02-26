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Pentagon’dan son dakika Afrin açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Afrin ile önemli açıklama geldi Pentagon'dan gelen son dakika haberine göre; Washington ve Ankara'nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde çalıştığını belirtti.

android-time 20:48 26 Şubat 2018
Haberler Dünya
Pentagon’dan son dakika Afrin açıklaması
ABD Savunma Bakanlığı'ndan Afrin ile önemli açıklama geldi Pentagon'dan gelen son dakika haberine göre; Washington ve Ankara'nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde çalıştığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan son dakika açıklamasında, Washington ve Ankara’nın Suriye’nin Afrin bölgesindeki gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde çalıştığını belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre; Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway dünkü basın toplantısında, “Afrin’deki gerilimi azaltma yönünde şu anda diplomatik görüşmeler yapılıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 şubat tarihinde, operasyon kapsamında Afrin’in kuşatılması aşamasına geçileceğini söylemişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 20 ocak tarihinde Afrin’e ‘Zeytin Dalı Harekatı’ adıyla operasyon başlatmıştı.

 

Son güncelleme: android-time 05:1227.02.2018
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