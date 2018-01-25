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İsveç’te açık alanlarında sigara içmek yasaklanıyor

Avrupa'da ilk defa İsveç'te kafelerin açık alanlarında ve restoranların dışında sigara içmek yasaklanıyor.

23:1725 Ocak 2018
Haberler Dünya
İsveç’te açık alanlarında sigara içmek yasaklanıyor
Avrupa'da ilk defa İsveç'te kafelerin açık alanlarında ve restoranların dışında sigara içmek yasaklanıyor.

İsveç'te birçok açık alanda sigara içme yasağı getiriliyor. Sigaraya eş değer olan elektronik sigara ve tütün içermeyen uyarıcılar da yasağa dahil olacak.

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İsveç Sosyal İşler Bakanı Basın Danışmanı konuya ilişkin gazetecilerin yasaklanma sebebini sormaları üzerine, “Yorum yok” dedi.

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Yasağa göre, İsveç’in tüm şehirlerinde restoran dışındaki teraslarda, binaların ortak alanlarında, otobüs duraklarında, spor alanlarında ve oyun parklarında sigara içilemeyecek.  İHA

Son güncelleme: 23:3925.01.2018
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