Pentagon’dan flaş ‘Suriye Sınır Güvenliği Gücü’ açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), hafta başında gündeme gelen ve tartışma yaratan "Sınır Güvenliği Gücü" hakkında açıklama yaptı. Omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin oluşturduğu Suriye Sınır Güvenliği Gücü konusunda, Pentagon, "Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz" ifadesini kullandı.

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden tepki çeken ABD’nin “Suriye Sınır Güvenliği Gücü” konusunda ABD’den açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı, omurgasını terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin oluşturduğu “Suriye Sınır Güvenliği Gücü” konusunda Türk yetkililerle temasta olduklarını açıkladı.

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Yapılan açıklamada, “Türkiye’nin kaygılarını anlıyoruz. Türkiye ile konuyu görüşüyoruz” ifadesi kullanıldı. (İHA)