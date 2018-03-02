Pentagon’dan Rusya’ya: Hazır ve hazırlıklıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD anakarası da içinde olmak üzere 'dünyanın her yerini vurabilecek kapasiteye sahip, limitsiz bir nükleer füzeye sahip oldukları' açıklamasına ABD'den yanıt geldi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, "Putin'in açıklaması bizim için sürpriz değil. Ancak Amerikan halkı emin olsun ki, biz tam olarak hazırız ve hazırlıklıyız" dedi.

Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan White, Putin’in, Rusya Federal Meclisi üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, ABD’nin yeni Nükleer Durum İnceleme Belgesi’nde yer alan ifadelerin endişe verici olduğuna ilişkin açıklaması ile ilgili soruyu da “Güvenilir bir caydırıcılığa sahip olduğumuza emin olmamız gerekir. Bu ülkeyi ne olursa olsun savunmaya hazır olduğumuzdan eminiz” diye yanıtladı.

White, “Nükleer Durum İnceleme Belgesi’nde düşük kapasiteli nükleer silah gereksinimini ortaya koyduğumuzda, bunun Rusya’nın yaptıklarından dolayı olduğunu belirttik. Bu, Orta Ölçekli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’na aykırı değil. Güvenilir ve caydırıcılığı olan nükleer gücümüzü elimizde bulundurduğumuzdan emin olmalıyız. Şundan da eminiz ki bu ulusu ne pahasına olursa olsun savunmaya hazırlıklı ve hazırız” dedi. White, ABD’nin füze savunma sistemlerini güncelleyerek caydırıcılık gücünü artırmasının Rusya’ya yönelik olmadığını belirtip “Kuzey Kore gibi ‘haydut devletlere’ karşı” dedi.

DHA