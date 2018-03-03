Podyum kızları Fransa’da da işinden oluyor!

Farklı sektörlerde kadınların tanıtım fuarlarında boy göstermeleri de eleştiri konusu oluyor. Geçtiğimiz günlerde otomobil üreticileri uluslararası fuarlarda mini etekli kadınları bulundurmama kararı almıştı.

ABD’de film yapımcısı Harvey Weinstein’la patlak veren taciz skandallarından sonra başlayan ve kadınların sosyal medyada başlattıkları #metoo hareketi etkisini birçok alanda göstermeye devam ediyor.

Hôtesses du Tour de France (@letour_hotesses)’in paylaştığı bir gönderi ( Tem 10, 2017 at 9:11öö PDT )



Euronews’in haberine göre söz konusu trend uluslararası spor yarışlarına da yansımaya başladı. Dünyanın en ünlü bisiklet turu yarışlarından Fransa Bisiklet Turu (Tour de France) organizatörleri yarış sonrası podyumda boy gösteren ve kazanan bisikletçilere öpücük konduran podyum kızlarının işine son vermeye hazırlanıyor.

Bu kararla birlikte bu yıl 7 Temmuz’da başlayacak bisiklet yarışlarında podyumda söz konusu kızlar yer almayabilir. 1930 yılından beri yapılan yarışlarda ilk kez böyle bir uygulama söz konusu.

Formula 1 organizatörleri de kısa süre önce, pilotların başlama sinyalini beklediği alanda toplanan grid kızları olarak bilinen hosteslerin işine son vermişti.