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Porno oyuncusu ateş püskürdü: Bıktım artık!

Fransız porno film oyuncusu Nikita Belluci, sosyal medya üzerinden ateş püskürdü. Belluci, 12 yaşında çocukların kendisine cinsel içerikli mesaj yollamasından dolayı çok sıkıldığını ve çocukların cinsellik eğitimi alması gerektiğini söyleyerek, "Mesajların fotoğraflarını aileleriyle paylaşacağım" mesajını paylaştı.

Sozcu.com.tr
21:5729 Ocak 2018
Haberler Dünya
Porno oyuncusu ateş püskürdü: Bıktım artık!
Fransız porno film oyuncusu Nikita Belluci, sosyal medya üzerinden ateş püskürdü. Belluci, 12 yaşında çocukların kendisine cinsel içerikli mesaj yollamasından dolayı çok sıkıldığını ve çocukların cinsellik eğitimi alması gerektiğini söyleyerek, "Mesajların fotoğraflarını aileleriyle paylaşacağım" mesajını paylaştı.

Fransız aktrist Nikita Belluci, sosyal medyanın gündemi oldu. Belluci, sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden başına sık sık gelen bir durumu anlattı. Belluci, 12 yaşında çocukların kendisine cinsel içerikli mesajlar attığını söyleyerek, “Aileler çocuklarına bakmalı ve onlara cinsellik eğitimi vermeli. Ben ufacık çocukların böyle mesajlar atmalarından bıktım” dedi.

pornocu

28 yaşındaki Belluci, sosyal medya üzerinden çocuklarla yazışmalarını da göndererek, çocukları ifşa etti.

nikita

Belluci, “Ben ebeveynlerin çocuklarına cinsellik eğitimi vermemesinden bıktım. İnsanların cinsellik ve sektör hakkındaki bilgileri çok sorunlu. Ayrıca çocukların sosyal medya kullanımı da sorunlu. 13 yaşındaki çocukların YouTube, Snapchat, Instagram ve Twitter kullanması normal değil” dedi.

Son güncelleme: 00:1630.01.2018
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