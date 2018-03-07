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Prostat kanserine aşı umudu

Kuzey İrlanda’daki Queen Üniversitesi, orta yaşlı erkeklerin korkulu rüyası prostat kanserine karşı bir aşı geliştirdiğini açıkladı.

android-time 02:56 7 Mart 2018
Haberler Dünya
Prostat kanserine aşı umudu
Kuzey İrlanda’daki Queen Üniversitesi, orta yaşlı erkeklerin korkulu rüyası prostat kanserine karşı bir aşı geliştirdiğini açıkladı.

Deneme aşamasında olan aşı, genç erkeklerde prostat kanserine yol açan kanser hücrelerini yok ediyor, hastalığın oluşmasını önlüyor. Bu aşının yaşlılarda da prostat kanserine karşı savaştığı tespit edildi.

Aşının önündeki en büyük engel ise kana doğrudan karışıp bünyede kısa sürede etkili olması. Ancak bilim insanları bunun çözümünü de bulmak için düğmeye bastı. Bilim insanları, aşının daha uzun ömürlü olması için kimyasalı deriye mikro iğnelerle verecek. Henüz farelerde denenen aşı gelecek sene insanlara da uygulanacak.

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