Putin’den Doğu Guta açıklaması… Erdoğan’a teşekkür

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta yardıma muhtaç olanlar için başlatılan ateşkes hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu. Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracılığıyla siviller Doğu Guta'dan tahliye edildi" ifadesini kullandı.

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile bir basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye hakkında konuştu. Putin, ateşkes kapsamında Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde bir yardım koridoru oluşturulduğunu söyledi.

Putin, “Kalabalık bir sivil grubu bölgeden çıkarıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu tahliyeye aracı oldu” dedi. Putin, kaç sivilin bölgeden ayrıldığına dair bir açıklama yapmadı.

