Rus güzel, kare göğüs yüzünden dava açıyor

Rusya'da makyaj ve güzellik blogger'ı olarak tanınan Yulia Debbagkh, Dünya gündemine oturdu. 30'lu yaşlarının başındaki kadının gündem olma sebebi ise 20 yıl önce yaptırdığı göğüslerinin kare olması.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Yulia Debbagkh isimli makyaj blogger’ının açtığı tazminat davası gündem oldu. 10 yıl önce yaptırdığı estetik operasyonla göğüslerini büyüten Yulia, sol göğsünün çökmesi ve adeta kare şeklinde olması dolayısıyla konuyu ülke gündemine taşımış.

Instagram üzerinden takipçileriyle konuşan Yulia, “Göğüslerim patlamadı tamamen silikonlar kaydı. Bunu düzeltmek için ameliyat olmam gerek” dedi. Bazı internet kullanıcıları, ‘kare göğüs’ diyerek genç kadınla dalga geçerken, Yulia yargıya gitmeyi düşündüğünü duyurdu.

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Yulia, Rusya TV kanalı NTV’ye giderek durumu anlattı ve kameralar karşısına çıkarak bir estetik uzmanından görüş aldı. Doktor Maxim Nesterenko, genç kadının silikonunun yanlış yerde bulunduğunu söyleyerek, “Problem bunu yanlış yerleştirmek. Silikonu kasın altına koyacaklarına üzerine koymuşlar. Dolayısıyla silikon kaymış” dedi.

Öte yandan genç kadının avukatları, Yulia’nın mahkemeye gitmesi konusunda ısrarcı olduklarını açıkladı. Avukatlar, tazminat davası açılması durumunda genç kadının 1 milyon ruble (yaklaşık 60 bin TL) kazanabileceğini ifade etti.