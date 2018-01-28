Rus muhalif gözaltına alındı

Rusya'da Mart ayında yapılacak seçimler öncesi tansiyon artıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'e rakip olarak aday olacağını duyuran fakat yasal olarak aday olamayan Alexei Navalny bugün gözaltına alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kazanmasına kesin gözüyle bakılan seçimler öncesinde ülkede gerilim yükseliyor… Rusya Devlet Başkanı Putin’in karşısına aday olarak çıkacağını açıklayan fakat buna rağmen Rusya Seçim Komitesi tarafından adaylığı kabul edilmeyen muhalefet lideri Alexei Navalny bugün gözaltına alındı.

Başkent Moskova’da düzenlenen protesto yürüyüşünde Navalny’nin gözaltına alındığı açıklandı. Navalny açıklamayı Twitter üzerinde yapılırken, muhalefet 18 Mart seçimlerinde usulsüzlük olacağını iddia ederek sokaklara çıkmıştı.