Rusya-İran hattında kritik görüşme

Suriye'de bitmek bilmeyen savaşı sonlandırmak için yapılan Soçi Zirvesi ve Astana süreci kapsamında İran Dışişleri Bakanı Zarif ile Rus mevkidaşı Lavrov görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif’in Suriye konusunu telefonla görüştüğü açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin ana maddesinin Rusya’nın evsahipliğinde gerçekleştirilecek Suriye Halkı Kongresi olduğu belirtildi. İLGİLİ HABER Türkiye-Rusya arasında sıcak diplomasi trafiği Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefon üzerinden Suriye konusunu konuşmuş ve Şam yönetiminin saldırı düzenlemesinin Astana Süreci ve Soçi Zirvesi’nin olumlu katkılarını bertaraf edebileceği belirtilmişti.