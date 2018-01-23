Rusya, Soçi Zirvesi’ne o ülkeleri de çağırdı

Gelecek hafta Rusya'nın sahil kenti Soçi'de gerçekleşecek Suriye Zirvesi hakkında Rus haber ajansı RIA detaylar verdi. RIA, Moskova yönetiminin BM Güvenlik Konseyi'nin bütün daimi üyelerini çağırdıklarını açıkladı. Sputnik ise merakla beklenen davet mektubunun bir kopyasına ulaştı.

Suriye’de 2011’den beri devam eden savaşı sonlandırmak ve çözüm sağlamak için Rusya, İran ve Türkiye önderliğinde hazırlanan Soçi Zirvesi’nde son rötuşlar yapılıyor.

Rus haber ajansı RIA, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle birlikte Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan’ın zirveye davet edildiğini duyurdu.

Öte yandan Sputnik, davet mektubunun bir kopyasına ulaştı. Mektupta, “Rusya, İran ve Türkiye adına sizi, bu ülkelerin liderleri Vladimir Putin, Hasan Ruhani ve Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Kasım 2017 tarihli teklifi üzerine 29-30 Ocak’ta Soçi’de düzenlenecek olan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Mektupta, Soçi konferansının geniş bir yelpazedeki Suriyeli taraflar arasında diyalog oluşmasına destek olmayı ve yeni bir Suriye için toplumun tüm tabakaları açısından uygun şartları oluşturarak toprak bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını korumayı amaçladığı belirtildi.