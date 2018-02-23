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Rusya, Suriye’de ateşkes öngören BMGK tasarısına itiraz etti

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye’de 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısının “yüzeysel” olduğunu ileri sürerek, tasarının değişiklikler yapılmadan kabul edilmeyeceğini söyledi.

android-time 00:21 23 Şubat 2018
Haberler Dünya
Rusya, Suriye’de ateşkes öngören BMGK tasarısına itiraz etti
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye’de 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısının “yüzeysel” olduğunu ileri sürerek, tasarının değişiklikler yapılmadan kabul edilmeyeceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, Esad rejiminin 5 gündür bombardımanı altındaki Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki katliamı görüşmek üzere toplandı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Doğu Guta'da militanların bulunduğunu ileri sürerek bu durumun Rusya'nın Suriye'deki çözüme ilişkin müzakere önerilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Nebenzia, “Militanlar, Doğu Guta'daki halkı rehin aldı, onların toprakları kontrol altına almalarına izin verilmemeli” dedi. Nebenzia, ayrıca Doğu Guta'da binlerce teröristin bulunduğunu iddia ederek, bölgede teröristlere karşı mücadele edildiğini söyledi.

Suriye'de 30 günlük ateşkes öngören tasarı BMGK'de kabul edilmesinin ardından, 72 saat içinde yürürlüğe girecek ve bölgedeki sivillere insani yardım, gıda ve ilaç tedarik edilebilecek.

İHA

Son güncelleme: android-time 00:4923.02.2018
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