Rusya Türkiye’den yardım istedi | Son dakika haberleri

Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Suriye'nin İdlib bölgesinde düşürülen Su-25 tipi Rus savaş uçağının motoru dahil tüm parçalarının bulunması için Türkiye'den yardım istediği belirtildi. Rusya'nın bu şekilde uçağın vurulduğu taşınabilir uçaksavar füzelerinin tipini belirleyebileceği kaydediliyor.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İdlib’in hava sahasında 3 Şubat’ta taşınabilir bir uçaksavar füzesi ile düşürülen Su-25 uçağının tüm parçalarının bulunup ele geçirilmesi konusunda yardım etmesi için Türk tarafına bir talep iletti” deniliyor.

Açıklamaya göre ayrıca, Rus askeri uzmanlar, uçağı düşürmek için kullanılan taşınabilir uçaksavar füzesinin tipinin, üretim yerinin ve Suriye’ye nasıl gittiğinin belirlenmesi için uçağın motorlarının parçalarının ele geçirilmesiyle özellikle ilgileniyor.

Rusya, Türkiye ve İran tarafından İdlib’de oluşturulmasına karar verilen gerilimi azaltma bölgesinde güvenliğin sağlanmasını Türkiye üstlenmişti.

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İdlib’de düşürülen Su-25 uçağının pilotu Roman Filipov uçağın vurulması ardından kendini paraşütle fırlatarak yere inmişti. Karada cihatçılarla çatışmaya giren Filipov, çevresi tamamen militanlar tarafında sarılıncaysa bir el bombası ile kendini havaya uçurmuştu.

Filipov’a ölümünden sonra Rusya Kahramanı nişanı verilmişti.

Bu arada uçağın düşürülmesini El Nusra bağlantılı Heyet Tahrir el Şam üstlenirken, Suriye istihbarat servislerinin Filipov’un cesedinin kurtarılması için çalışmaları sürüyor.