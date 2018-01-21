Rusya’da bir evin üzerine kule vinci düştü: 1 ölü 2 yaralı

Rusya'nın Kirov şehrinde bir evin üzerine kule vinci düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralananlardan birinin inşaatta çalışan işçi, diğerinin ise evde yaşayan bir vatandaş olduğu belirtildi. Vinç operatörü ise hayatını kaybetti.

Vincin üzerine düştüğü binanın ‘ulitsa Mopra 109’ adresindeki 2 katlı kerpiç bir ev olduğu, yan tarafında ise inşaat çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Evin çatısı ve iki dairede ciddi hasar oluşurken, yola park eden bir araç da vincin altında ezildi.

Binadan tahliye edilen 2’si çocuk 12 kişi geçici olarak otele yerleştirildi.

Kirov bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İnşaat şirketinin güvenlik ve şehir planlama standartlarına ilişkin mevzuata uyup uyumadığı incelenecek.