Rusya’da can pazarı! Yangından kurtulmak için önce çocuğunu camdan attı, sonra kendi atladı

Rusya'nın Krosnogorsk kentinde apartmanda çıkan yangından kurtulmak isteyen baba, önce çocuklarını sonra kendini camdan attı.

Rusya’da kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti. Krosnogorsk kentinde bir apartmanda doğal gaz borusunun patlaması sonucu yangın çıktı.

Yangında çocuklarını ve kendisini kurtarmak isteyen baba, önce çocuklarını sonra kendini camdan attı. Yangında 2 kişi hayatını kaybederken, baba ve çocukları ağır yaralandı. 135 kişi ise tahliye edildi. Olay yerine ise çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.

İHA