Rusya’dan Ankara’ya kritik Suriye telefonu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Reuters'ın son dakika şeklinde geçtiği haberde, iki bakanın gelecek hafta Soçi'de düzenlenecek Suriye zirvesini konuştuğu açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’na dayandırılan haberde, Rusya Dışişlerİ Bakanı Lavrov ile Mevlüt Çavuşoğlu’nun 29-30 Ocak’ta Soçi’de düzenlenmesi planlanan Suriye barış kongresi hakkında konuştuğu belirtildi.

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Yapılan açıklamada, “İki bakan Soçi’de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazırlık sürecini ele aldı. Söz konusu etkinliğin başarılı bir şekilde yapılmasının sağlanması amacıyla karşılıklı olarak ek adımların atılması kararlaştırıldı” ifadesi kullanıldı.