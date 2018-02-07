Rusya’dan son dakika açıklaması: Türkiye ile görüşüyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'deki son durumla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında, "İdlib'de Türkiye'nin çatışmasızlık bölgesi oluşturmadığı yerlerdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin henüz kendi gözetleme noktalarını kuramadığı İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin izleme faaliyeti yürüttüğünü açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Türk tarafının üstlendiği yükümlülüklere uygun olarak henüz kendi gözetleme noktalarını kuramadığı İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri düzenli olarak izleme faaliyeti yürütüyor” dedi.

Rus askeri polislerin de gerilimi azaltma bölgelerinde çalıştığını kaydeden Konaşenkov, bu birliklerin izleme faaliyeti yürüttüğünü ve ateşkes rejimine uyulmasını sağladığını aktardı.

‘SURİYE’DEKİ TEMEL İSTİKRARSIZLIK KAYNAĞI FETİH EL ŞAM’

Bu arada Konaşenkov, Suriye’deki temel istikrarsızlık kaynağının Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra Cephesi) olduğunu belirtti.

TÜRKİYE İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Öte yandan Rusya’dan önemli bir açıklama daha geldi. Rus Parlamentosu Savunma Komisyonu Başkanı Vladimir Şamanov, Suriye’de düşürülen Rus uçağının enkaz alanına erişim için Türkiye ile görüşmeler yapıldığını söyledi.

