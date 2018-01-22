Rusya altını çizdi! Son dakika Türkiye açıklaması

Rusya'dan Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili kritik son dakika açıklamaları yapıldı. Kremlin sözcüsü tarafından verilen bilgilerde "Türkiye ve Suriye hükümetleriyle temas halindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin sözcüsü, Rusya’nın Türkiye’nin sürdürdüğü operasyonu çok yakından takip ettiğini ifade ederken, harekat hakkında önceden bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Sözcü, Suriye’nin toprak bütünlüğünün Rusya’nın önceliği olduğunun altını çizdi. İLGİLİ HABER YPG ağlıyor: Rusya bizi 'sattı' İLGİLİ HABER Rusya: ABD, Türkiye'yi kızdırdı