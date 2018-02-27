Salih Müslim’den küstah açıklama

Çekya'nın skandal bir kararla serbest bıraktığı terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı açıklamalarda bulundu. Müslim, küstah açıklamasında, "Türkiye'nin yakalama kararını biliyordum ama ciddiye almadım" dedi. Salih, Finlandiya'da oturma iznine sahip olduğunu söyledi.

Yakalama kararı olmasına rağmen önceki gün Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, serbest bırakıldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Çekya yargısının tartışmalı kararı sonrasında Reuters’ın son dakika haberinde Müslim küstahça konuştu. Terör örgütünün elebaşı, “Türkiye’nin hakkımdaki yakalama kararını biliyordum ama ciddiye almadım” dedi. İLGİLİ HABER Çekya'dan skandal karar... Salih Müslim serbest! Öte yandan Reuters’ın geçtiği son dakika haberlerinde Müslim, Çekya’dan nereye gideceğini bilmediğini söyledi. Müslim, “Finlandiya’da oturma iznim var” dedi.