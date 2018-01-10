Sandıkta en iyi selfie çekene iPhone

Bu yıl sandık başına gidecek Rusya'da Vladimir Putin'in gizli yazışmaları ortaya çıktı. Kremlin yönetiminin sandık başında en iyi selfieyi çekenlere iPhone ve iPad hediye ederek seçmenlerin desteğini almayı planladığı ortaya çıktı.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Guardian’da bugün yer alan bir haberde Rusya’da bu yıl yapılacak genel seçimler mercek altına alındı. Rusya’nın RBC haber portalında yer alan habere göre Kremlin’in 18 Mart’ta yapılacak genel seçimlerde farklı bir yöntem izleyeceği ortaya çıktı.

Kremlin yönetiminin, sandık katılım oranını artırmak için bir festival şeklinde seçim gününü kurguladığı belirtilirken, gizli yazışmalarda planların detayları da ortaya çıktı. Yazışmalarda Kremlin yönetiminin ünlü blogger, sporcu, komedyen ve aktörlerle birlikte bir “Sandıkta Fotoğraf” yarışması düzenlemeyi planladığı belirtildi.

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Anket sonuçlarına göre Rusya’yı 18 yıldır yöneten Vladimir Putin’in kazanması beklenilen seçimlerde, sandıkların yanlarına eğlenceli testler ve futbol maçları da düzenleneceği kaydedildi. Rus seçmenin sandık başında selfie çekmesi için ise bir ödül belirleyen Kremlin’in kazananlara iPhone ve iPad vereceği belirtildi.

Fakat Rusya’da böyle bir etkinliğin planlanması büyük tepki çekti. Bazı Rus isimler, bu hamlenin Sovyet döneminden kalma bir yöntem olduğunu aktarırken, “Eskiden sandık başında ucuza et ve sebze satarlardı şimdi ise seçmeni böyle çekmeye çalışıyorlar” açıklamasını yaptı.