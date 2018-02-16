Sevgililer Günü’nde ağlatan fotoğraf

Sevgililer Günü neredeyse herkes için sevdikleriyle zaman geçirdiği, hediye alıp güzel yemekler yedikleri bir gündür... Fakat ABD'nin Teksas eyaletinde çekilen bir fotoğraf bazıları için Sevgililer Günü'nün dramatik bir yönünü ortaya koydu.

İki kadeh şarap, Sevgililer Günü kutlama kartı ve romantizm… Genelde Sevgililer Günü’nün senaryosu böyledir, fakat ABD’nin Teksas eyaletinde çekilen bir fotoğraf gerçeğin her zaman böyle olmadığını kanıtladı.

Chasidy Gwaltney isimli bir Facebook kullanıcısının yaptığı paylaşımda, bir adamın yaşadığı dram gözler önüne seriliyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta orta yaşlı bir adam, yakın zamanda hayatını kaybeden eşinin külleriyle yemek yerken görülüyor. Ufak bir masada oturan bir adamın karşısında bir yemek tabağı, iki kadeh beyaz şarap, bir Sevgililer Günü kartı ve bir vazo bulunuyor.

Gözyaşları içinde yemeğini yiyen adamın karşısındaki vazoda eşinin küllerine baktığını söyleyen Gwaltney, “Sevdiklerimizi üzebiliyor ve bazen zarar verebiliyoruz. Öyle ki bazen onlara veda öpücüğü vermeyi de unutuyoruz. Bence biraz zaman ayırıp sevdiklerimize neden önemli olduklarını söylemeliyiz” dedi.

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Gwaltney’nin paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılırken, 445.000 beğeni aldı ve yaklaşık 360.000 kez paylaşıldı.