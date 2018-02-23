Şeytan çıkarma talepleri 3 katına çıktı

İtalya'dan korkutan bir haber geldi. İtanyan basınında yer alan haberlere göre son birkaç yılda ülkede "şeytan çıkarma ayini" taleplerinde büyük bir artış yaşandı. Son dönemde 3 kat artan şeytan çıkarma taleplerine yetişilememesi durumunda Vatikan'ın bu alanda yeni uzmanlık kursları düzenlediği açıklandı.

Vatikan’ın resmi haber sitesi Vatican News’de yayımlanan habere göre, bugünlerde Sicilya’nın başkenti Palermo’da şeytan çıkarma konusunda bir uzmanlık kursu veriliyor. Nisan ayında ise Roma’da uluslararası katılımla başka bir kurs düzenlenecek. Palermo’daki 21-24 Şubat tarihli kursu organize eden şeytan çıkarma uzmanı rahip Benigno Pallila kursun içeriğini anlatırken, “Satanizm bağlantılı tarikatlardan, şeytandan kurtulmayı başaran kişilerin hikayelerine kadar en can alıcı konulara değiniyoruz” dedi.

Roma’da gelecek Nisan ayında düzenlenecek uluslararası kursun eğitimcilerinden olan rahip Cesare Truqui de genç rahiplerin şeytan çıkarmaya pek istekli olmadığını, bu yüzden şeytan çıkarıcı sayısının yetersiz kaldığını söyledi. Vatican News, İtalya’da son yıllarda şeytan çıkarma başvurusunda bulunan kişilerin sayısının 3 katına çıktığını yazdı. Haberde, “Elbette bu vakaların hepsi gerçekten şeytanın musallat olmasından kaynaklanmıyor, bazı vakaların kaynağı psikiyatrik rahatsızlıklar. Ancak bu fenomenin güçlü şekilde yükselişte olduğuna şüphe yok” denildi.

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Açıklamalarda bulunan rahip Benigno Pallila, vakalardaki artışın sebebi olarak büyü, fal ve tarota yönelenlerin sayısının arttığını açıkladı.

Şeytan çıkarıcı olmanın koşulları

Katolik Kilisesi tarafından tanınan bir “şeytan çıkarıcı” olabilmek için öncelikle rahip olma şartı bulunuyor.

Rahipler de ancak bir piskopos tarafından verilen “lisansı” aldıktan sonra şeytan çıkarma ayini yönetebiliyor.

Şeytan çıkarıcı rahiplerin özel eğitim almış olması ya da “uzmanların yanında staj yapması” da gerekiyor.