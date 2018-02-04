Sibirya soğuğunda sokakta yoga yaptılar

Yoganın sadece sıcakta yapıldığını zannediyorsanız yanılıyorsunuz.

Kış aylarında havalar soğudukça bir çok insana spor yapmak da güç gelir. Özellikle bu dönemlerde insanlar daha sakin ve hareketsiz yaşamı tercih ederler. Ancak hem metabolizmayı canlı tutabilmek hem de vücudu daha dinç ve sağlıklı kılabilmek için soğuklarda spor yapmak çok daha verimlidir.

Rusya’nın Tynda şehrinde yaşayan iki genç kadın Julia ve Ekaterina, Sibirya soğuğuna aldırış etmeden eksi 41 derecede yoga yaptı.

Adeta izleyenlerin gözlerini donduran kızlar; ”Soğuk havanın insan bedenine yararlarından en iyi şekilde faydalanmak için karda yoga yapıyoruz. Bu bize huzur ve sağlık veriyor.” dedi.