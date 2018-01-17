Sir Dominick Chilcott kimdir? Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott…

Birleşik Krallık'ın yeni büyükelçisi Sir Dominick Chilcott oldu. Recep Tayyip Erdogan’a güven mektubunu sunmasının ardından resmi olarak görevine başlayan Chilcott'un hayatına dair detaylar merak ediliyor. Sir Dominick Chilcott kimdir?

Sir Dominick Chilcott kimdir sorusu merak ediliyor. Birleşik Krallık Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott 16 Ocak 2018 tarihinde Recep Tayyip Erdogan’a güven mektubunu sunmasının ardından resmi olarak başladı. 1982 yılında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nda kariyer diplomatı olarak göreve baslayan Sir Dominick Chilcott’un yaşamı ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. İşte Sir Dominick Chilcott kimdir sorusunun cevabı…

Sir Dominick Chilcott kimdir?

Sir Dominick Chilcott, Sri Lanka ve Maldivler Yüksek Komiseri (2006 ila 2007); Amerika Birleşik Devletleri'nde Büyükelçilik Müsteşarı (2008 ila 2011); İran Büyükelçisi (2011'in sonlarında elçiliğin saldırıya uğraması nedeniyle sadece altı hafta için) ve son olarak da İrlanda Büyükelçisi olarak görev yaptı. Yukarıdaki görevleri dışında Sir Dominick Chilcott 1985-1988 yılları arasında Ankara'da; 1993-1995 yılları arasında Lizbon'da ve 1998-2002 yılları arasında da Birleşik Krallık'ın Brüksel'deki AB Temsilciliği'nde görev yaptı. Denizaşırı ülke görevleri dışında, Dışişleri Bakanlığı'nın Londra'daki Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'dan sorumlu merkezinde çalışan Sir Dominick Chilcott, görevi süresince Sir Malcolm Rifkind ve merhum Robin Cook olmak üzere iki Dışişleri Bakanı'nın özel kalemi olarak çalıştı. 2003 yılında Irak Politika Birimi Yöneticisi ve 2003 ile 2006 yılları arasında ise Avrupa Ülkeleri ile İkili İlişkiler Departmanı Yöneticisi olarak görev yaptı.