Soçi’deki Suriye konferansının açılışı muhalif grupların ‘bayrak’ tepkisi nedeniyle gecikiyor

Rusya'nın girişimiyle toplanan Soçi konferansının açılışı, muhalif örgüt temsilcilerinin havaalanından ayrılmayı reddetmelerinin yarattığı kriz nedeniyle ertelendi.

Reuters haber ajansı, resmi adı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi olan ve Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen toplantının, hükümete muhalif bazı grupların temsilcilerinin buraya kadar gelmelerine karşın toplantıya katılmak istemediklerini bildirdi.

Habere göre, kongrenin organizasyonunda Suriye devletinin bayrağı ve ambleminin kullanılmasına “içerlediklerini” belirten bazı muhalif delegeler, bu durumu protesto etmek için havaalanını terk etmek istemedi.

Suriye’nin kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç renkli yatay şeritten oluşan bayrağının ortasında iki yeşil yıldız yer alıyor. Silahlı bazı muhalif gruplar ise aynı bayrağın üç yıldızlı versiyonunu kullanıyor.

Reuters, Soçi havaalanını terk etmek istemeyen heyetin Türkiye’den geldiklerini iddia etti.

Kazakistan’daki görüşmelere katılan isimlerden biri de olan Ahmed El Burri, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye geri döneceğiz. Ne olursa olsun, Soçi’ye adım atmayacağız. Ruslara Suriye hükümetini temsil eden tüm bayrak ve amblemlerin sökülmesini şart koştuğumuzu bildirdik” dedi.

Suriye muhalefetine yakınlığıyla bilinen gazeteci Muhammed Adnan, havaalanında yaklaşık 70 kadar kişinin olduğunu ve kendilerini Ankara’ya götürecek uçağı beklediklerini duyurdu.

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AFP’ye konuşan silahlı muhalif örgütten bir temsilci, Rusya’nın itiraz edilen sembol ve bayrakları değiştirme ya da kaldırmayı kabul ettiğini söyledi.

Ancak AFP muhabiri, havaalanından kongrenin düzenleneceği salona doğru giden yoldaki flamaların halen yerinde durduğunu bildirdi.

Ancak Reuters daha sonra geçtiği haberde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağın, Suriyeli örgütlerin toplantıya katılmayacağını ve muhalefeti Türk heyetinin temsil edeceğini açıkladığını söyledi.

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Yüksek Müzakere Komitesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile en önemli müttefiki Rusya’yı askeri çözüm aramakla ve ciddi bir müzakere sürecine girmeye niyetli olmamakla suçluyor.

PYD gibi Suriye’nin kuzeyindeki Kürt terörist gruplar da Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na tepki olarak Soçi’yi boykot ettiklerini açıkladı.

Bu durum, Konferans’ın ilk toplantısının önemli bir sonuç doğurmasının zor olduğu yorumlarını beraberinde getiriyor.