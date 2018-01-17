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Son Dakika… ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “Tüm terör örgütleriyle mücadele etmek için Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz” dedi.

23:2817 Ocak 2018
Haberler Dünya
Son Dakika… ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, “Tüm terör örgütleriyle mücadele etmek için Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, California eyaletindeki Stanford Üniversitesinin düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada ABD'nin Suriye stratejisi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Tillerson, “Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin PKK-PYD konusunda hassasiyetini anlıyoruz. Tüm terör örgütleriyle mücadele etmek için Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Tillerson açıklamasının devamında “Türkiye'nin Suriye'deki endişelerini ciddiye alıyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

 

Son güncelleme: 00:2318.01.2018
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