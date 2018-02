Son Dakika… ABD’de liseye silahlı saldırı!

ABD'nin Florida eyaletinden şoke eden bir haber geldi. Gelen son dakika haberinde liseye silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Polisin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Saldırıda en az 17 kişinin öldüğü ve 20 kişinin de yaralı olduğu belirtiliyor. Polis saldırganı gözaltına aldı.

ABD’nin Florida Eyaleti’nin güneyindeki bir okulda silahlı çatışma çıktı. Florida’da yayın yapan 7 News, eyaletin güneyindeki Parkland kentinde yer alan Marjory Stoneman Douglas Lisesi’nde silahlı çatışma yaşandığını bildirdi.

Broward Şerifi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “14 kurban olduğunu” yazdı.

So far we have at least 14 victims. Victims have been and continue to be transported to Broward Health Medical Center and Broward Health North hospital. #StonemanShooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) 14 Şubat 2018

ÖLÜ SAYISI 17’YE YÜKSELDİ

Bu açıklamadan bir kaç saat sonra yaşamını yitirenlerin sayısı 17’ye çıktı. Saldırı da yaralananların sayısının da 20 olduğu belirtildi.

FLORİDALI SENATÖR: ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Floridalı Senatör Bill Nelson ise, yaptığı açıklamada, “Çok sayıda kişi öldürüldü. Oldukça endişe verici fakat görünüşe göre bu korkunç trajedide bir çok can kaybı söz konusu” dedi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Fox News’un yayınladığı görüntülerde, yaralıların sedyelerle olay yerine gönderilen ambulanslara taşındığı görülüyor.

Gelen son dakika bilgisinde Broward polisi saldırganın yakalandığını ve yerel saatle 16:15’te gözaltına alındığını duyurdu.

AVOID AREA OF DOUGLAS HS for ACTIVE POLICE SCENE. Do not call 911 unless an emergency. Nothing further. — Coral Springs Police (@CoralSpringsPD) 14 Şubat 2018

‘OKULDA 3 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR’

3 bin öğrencinin kayıtlı olduğu okulda, saldırı sonrası öğrenciler tahliye edildi.

MAHSUR KALAN ÖĞRENCİDEN PAYLAŞIM

Okulda mahsur kalan öğrencilerden biri, sosyal medya üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraftan, öğrencinin sıraların altına saklandığı anlaşılıyor.

Görgü tanıkları saldırganın kırmızı gömlek veya kazak giyen beyaz bir erkek olduğunu aktardı.

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt — Aj22000 (@TheCaptainAidan) 14 Şubat 2018

TRUP TWİTTER’DAN AÇIKLAMA YAPTI

Trump, saldırıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada,”Korkunç Florida saldırısı kurbanlarının ailelerine dualarım ve başsağlığı diliyorum. Hiç bir çocuk, öğretmen veya herhangi birisi Amerikan okulunda güvensiz hissetmemelidir. Sadece Vali Rick Scott’la konuştum. Korkunç Florida okul saldırısıyla ilgili kanunen zorla birlikte çalışıyoruz” dedi.

SALDIRGAN ESKİ ÖĞRENCİ

Öte yandan polis, yaptığı açıklamada saldırganın Nicolas Cruz isminde 18 yaşında eski bir öğrenci olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın derinleşerek sürdürüldüğü duyuruldu.