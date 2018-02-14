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Son Dakika… ABD’de liseye silahlı saldırı!

ABD'nin Florida eyaletinden şoke eden bir haber geldi. Gelen son dakika haberinde liseye silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Polisin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Saldırıda en az 17 kişinin öldüğü ve 20 kişinin de yaralı olduğu belirtiliyor. Polis saldırganı gözaltına aldı.

23:3314 Şubat 2018
Haberler Dünya
ABD'nin Florida eyaletinden şoke eden bir haber geldi. Gelen son dakika haberinde liseye silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Polisin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Saldırıda en az 17 kişinin öldüğü ve 20 kişinin de yaralı olduğu belirtiliyor. Polis saldırganı gözaltına aldı.

ABD’nin Florida Eyaleti’nin güneyindeki bir okulda silahlı çatışma çıktı. Florida’da yayın yapan 7 News, eyaletin güneyindeki Parkland kentinde yer alan Marjory Stoneman Douglas Lisesi’nde silahlı çatışma yaşandığını bildirdi.

Reuters

Reuters

Broward Şerifi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “14 kurban olduğunu” yazdı.

ÖLÜ SAYISI 17’YE YÜKSELDİ

Bu açıklamadan bir kaç saat sonra yaşamını yitirenlerin sayısı 17’ye çıktı. Saldırı da yaralananların sayısının da 20 olduğu belirtildi.

FLORİDALI SENATÖR: ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Floridalı Senatör Bill Nelson ise, yaptığı açıklamada, “Çok sayıda kişi öldürüldü. Oldukça endişe verici fakat görünüşe göre bu korkunç trajedide bir çok can kaybı söz konusu” dedi.

Reuters

Reuters

SALDIRGAN YAKALANDI

Fox News’un yayınladığı görüntülerde, yaralıların sedyelerle olay yerine gönderilen ambulanslara taşındığı görülüyor.

Reuters

Reuters

Gelen son dakika bilgisinde Broward polisi saldırganın yakalandığını ve yerel saatle 16:15’te gözaltına alındığını duyurdu.

 

‘OKULDA 3 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR’

3 bin öğrencinin kayıtlı olduğu okulda, saldırı sonrası öğrenciler tahliye edildi.

Reuters

Reuters

MAHSUR KALAN ÖĞRENCİDEN PAYLAŞIM

Okulda mahsur kalan öğrencilerden biri, sosyal medya üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraftan, öğrencinin sıraların altına saklandığı anlaşılıyor.

Görgü tanıkları saldırganın kırmızı gömlek veya kazak giyen beyaz bir erkek olduğunu aktardı.

 TRUP TWİTTER’DAN AÇIKLAMA YAPTI

Trump, saldırıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada,”Korkunç Florida saldırısı kurbanlarının ailelerine dualarım ve başsağlığı diliyorum. Hiç bir çocuk, öğretmen veya herhangi birisi Amerikan okulunda güvensiz hissetmemelidir. Sadece Vali Rick Scott’la konuştum. Korkunç Florida okul saldırısıyla ilgili kanunen zorla birlikte çalışıyoruz” dedi.

SALDIRGAN ESKİ ÖĞRENCİ

Öte yandan polis, yaptığı açıklamada saldırganın Nicolas Cruz isminde 18 yaşında eski bir öğrenci olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın derinleşerek sürdürüldüğü duyuruldu.

Son güncelleme: 04:2215.02.2018
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