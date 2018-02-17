Son dakika açıklaması! ABD: İran’a karşı harekete geçme zamanı geldi

Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen güvenlik zirvesinde konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster, "İran'a karşı harekete geçme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Almanya’da konuşan McMaster, İran’ın Suriye, Yemen ve Irak gibi ülkelerde askeri olarak güçlendiğini ifade ederken, ilerde İran destekli grupların bulundukları ülkelerdeki hükümetlere karşı ayaklanabileceğini söyledi. McMaster, İran’ın desteklediği grupların askeri ekipman olarak da tehlikeli bir noktaya geldiğini söylerken, “İran’a karşı harekete geçme zamanı geldi” diye konuştu.