ABD’den son dakika! Tansiyonu yükseltecek açıklama: Menbiç’ten çekilmiyoruz

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, CNN International'a YPG/PKK kontrolünde bulunan Menbiç'le ilgili açıklamalarda bulunarak bölgede bulunan askerlerinin çekilmeyeceğini duyurdu.

Koalisyon komutanı Votel, CNN International’a verdiği demeçte ABD askerlerinin Menbiç’ten çekilmesi gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

ABD, Fırat Nehri’nin batısında bulunan şehirde YPG/PKK’lı teröristlere silah desteği veriyor.

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TÜRKİYE “DERHAL ÇEKİLİN” DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, cumartesi yaptığı açıklamada “Bir terör örgütüyle ABD’nin bağını koparması ve onlara tamamen silah bıraktırması lazım. Kendi verdikleri silahları geri alarak Menbiç’ten derhal çekilmeleri gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.