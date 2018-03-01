Son dakika gelişmesi… Futbol diplomasisi sona erdi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Türkiye ile Ermenistan arasında 2009'da imzalanan normalleşme protokollerinin iptal ettiğini açıkladı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 2009 yılında İsviçre’nin Zürih kentinde imzalanan normalleşme protokollerinin geçersiz olduğunu açıkladı.

Ermenistan’da aşırı sağcı haber kanalı Yerkir Media’ya konuşan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Vladimir Hakobyan, Sarkisyan’ın bu açıklamayı Ulusal Güvenlik Konseyi’nde yaptığını ifade etti. Sarkisyan 2017 yılının sonlarına doğru Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan Sarkisyan, “Bu protokollerde olumlu bir ilerleme olmadığı için geçersizdir. 2018’in baharında bunları bırakacağız” ifadesini kullandı.

Anlaşma dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın desteğiyle imzalanmış ve futbol diplomasisi terimini ülke gündemine getirmişti. O dönemde karşı karşıya gelen Türkiye ve Ermenistan ulusal takımlarının futbol maçına resmi protokol dahil olmuş ve dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki maçı izlemeye ve temaslarda bulunmaya gitmişti.