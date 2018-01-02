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Son dakika gelişmesi: İran IKBY ile sınır kapılarını açtı
İran, Kuzey Irak'ta düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası kapadığı Pervizhan ve Tamarchin sınır kapılarını tekrar açtığını duyurdu.
09:19
2 Ocak 2018
Haberler
Dünya
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İran, Kuzey Irak'ta düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası kapadığı Pervizhan ve Tamarchin sınır kapılarını tekrar açtığını duyurdu.
Irak
İran
Kuzey Irak
son dakika
Son güncelleme:
11:46
02.01.2018
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