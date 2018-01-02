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Son dakika gelişmesi: İran IKBY ile sınır kapılarını açtı

İran, Kuzey Irak'ta düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası kapadığı Pervizhan ve Tamarchin sınır kapılarını tekrar açtığını duyurdu.

09:192 Ocak 2018
Haberler Dünya
Son dakika gelişmesi: İran IKBY ile sınır kapılarını açtı
İran, Kuzey Irak'ta düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası kapadığı Pervizhan ve Tamarchin sınır kapılarını tekrar açtığını duyurdu.
Son güncelleme: 11:4602.01.2018
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