Son dakika haberi… ABD çok sert Afrin açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert yaptığı son dakika açıklamasında, olası Afrin operasyonu için "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz” dedi. Reuters’ın abonelerine son dakika olarak geçtiği haberde ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada “Türklere çağrımız böyle bir harekete geçmemeleri yönündedir. Türkiye'nin şiddete başvurmamasını ve IŞİD'le mücadeleye odaklanmasını isteriz” ifadelerine kullandı. İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Afrin açıklaması İLGİLİ HABER Meral Akşener'den son dakika bombaları: Afrin için kritik çağrı