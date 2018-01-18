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Son dakika haberi… ABD çok sert Afrin açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert yaptığı son dakika açıklamasında, olası Afrin operasyonu için "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz" dedi.

23:0218 Ocak 2018
Haberler Dünya
Son dakika haberi… ABD çok sert Afrin açıklaması
ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert yaptığı son dakika açıklamasında, olası Afrin operasyonu için "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz” dedi.

Reuters’ın  abonelerine son dakika olarak geçtiği haberde ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert yaptığı açıklamada “Türklere çağrımız böyle bir harekete geçmemeleri yönündedir. Türkiye'nin şiddete başvurmamasını ve IŞİD'le mücadeleye odaklanmasını isteriz” ifadelerine kullandı.

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Son güncelleme: 00:2419.01.2018
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