Son dakika haberi… ABD ile Rus uçakları arasında Karadeniz’de gerilim

ABD Donanma'ya ait keşif uçağı, Karadeniz üzerinde Rus Su-27 tipi bir jet tarafından engellendi. ABD, "önlemenin güvenli olmadığın" belirtirken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "radarda Karadeniz'in uluslararası sularında Rus toprakları yönünde uçan tanımlanamayan hava hedefinin tespit edildiği" ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülke sınırları yakınında uçan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait ЕР-3Е Aries II keşif uçağına Su-27 savaş uçağıyla önleme uygulandığını belirtti.

Sputnik’in geçtiği son dakika haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün saat 12.00 radelerinde, Karadeniz’in uluslararası sularında Rus toprakları yönünde uçan tanımlanamayan hava hedefinin tespit edildiği belirtilerek, “Su-27, uçağa güvenli mesafeye yaklaştı, kimliğini tespit etti ve Rus sınırlarına yaklaşmasına izin vermeyerek ona eşlik etti. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait keşif uçağı yönünü değiştirerek Rus sınırlarından uzaklaştıktan sonra Su-27 üslendiği havaalanına geri döndü” ifadeleri kullanıldı.

ABD: 1,5 METRE YAKLAŞTI

Diğer yandan ABD Savunma Bakanlığı, önlemenin güvenli olmadığını iddia etti. Pentagon, Su-27’nin ABD uçağına çok tehlikeli mesafeye yaklaştığını öne sürdü. Bakanlık, Rus uçağının 1,5 metre yaklaştığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise bu iddiaya “Rus Su-27 savaş uçağının tüm uçuşu tamamen uluslararası kurallara uygun biçimde yapıldı, hiçbir olağandışı durum yaşanmadı” karşılığını verdi.