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Son dakika haberi… Dev TSK konvoyu stratejik noktada

Geçtiğimiz günlerde Hatay'dan İdlib bölgesinde bulunan El Eys köyüne doğru harekete geçen ancak IŞİD tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısının ardından duraklamak zorunda kalan dev TSK konvoyu, kritik köye ulaştı.

14:105 Şubat 2018
Haberler Dünya
Son dakika haberi… Dev TSK konvoyu stratejik noktada
Geçtiğimiz günlerde Hatay'dan İdlib bölgesinde bulunan El Eys köyüne doğru harekete geçen ancak IŞİD tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısının ardından duraklamak zorunda kalan dev TSK konvoyu, kritik köye ulaştı.

TSK’nın, Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan, stratejik öneme sahip El Eys köyüne doğru hareket eden ve içinde çok sayıda zırhlı birliklerinde bulunduğu konvoyu El Eys’e ulaştı. TSK, El Eys’te Astana sözleşmesi gereği varılan anlaşma doğrultusunda gözlem noktası oluşturacak.

Son güncelleme: 14:2905.02.2018
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