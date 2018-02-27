Son dakika haberi… Dışişleri’nden sert Salih Müslim tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslim'e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır" denildi.

PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim’in Çekya’da çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmasına sert bir tepki de Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslüm'e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır.

PYD, Çek Cumhuriyeti'nin de üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın Suriye yapılanmasıdır.

Çek Mahkemesi Salih Müslüm'ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir.

Bu kararla Çekya Avrupa'da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir.”