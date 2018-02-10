Son dakika haberi… İran’dan ilk açıklama!

İsrail'in Suriye topraklarına bir İHA düşürdüğünü açıklaması ve İsrail'e ait bir F-16'nın Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesinin ardından İran'dan beklenen ilk açıklama geldi.

Tasnim’den geçen son dakika haberine göre, Devrim Muhafızları adına açıklamada bulunan Hüseyin Selami, İsrail’in “yalancı” olduğunu söyleyerek “yaptıkları hiçbir açıklamaya güvenmiyoruz” ifadelerini kullandı. Selami öte yandan, İran’ın bölgede bulunan tüm ABD üslerini vurabilecek durumda olduğunu söyledi. İLGİLİ HABER Son dakika haberi... Suriye İsrail jetini düşürdü! İLGİLİ HABER Son dakika haberi... Rusya'dan Afrin açıklaması! İLGİLİ HABER Son dakika haberi... ABD üssünde 'yüksek seviyeli alarm' verildi

“SAÇMALIK” İran’dan İsrail ile ilgili bir açıklama daha geldi. Devlet Televizyonunda