Son dakika haberi… Rusya, BMGK’da Yemen tasarısını veto etti

Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nde, İran’ın Yemen’deki Husi isyancılarına silah sevkiyatını kınayan karar tasarısını veto etti. Son dakika haberinde tasarıda ayrıca Husilerin Suudi Arabistan'a balistik füzelerle saldırıları "en ciddi biçimde" kınanıyor.

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nde, İran'ın Yemen'deki Husi isyancılarına silah sevkiyatını kınayan karar tasarısını veto etti.

İngiltere’nin sunduğu tasarı, Yemen’e yönelik yaptırımı ve yaptırımları takip edecek uzmanlara verilen yetkiyi Mart 2019’a kadar uzatıyor.

Belgede ayrıca BM uzmanlarının son raporunun sonuçları ve silah sevkiyatına yasak getirilmesinden sonra “İran menşeili silahın Yemen’e giriş yapmasıyla ilgili” endişeler dile getiriliyor.

İRAN’A SUÇLAMA, HUSİLERE KINAMA

Sputnik’te yer alan habere göre; İngiltere, İran’ın balistik füzeler dahil “yasaklı silahın doğrudan ve dolaylı olarak belirlenen kişi ve gruplara ulaşmasını engellemek için gereken adımlar atmadığı için” 2216 sayılı karara uymadığının kayda geçirilmesini teklif ediyor.

Tasarıda ayrıca Husilerin Suudi Arabistan’a balistik füzelerle saldırıları “en ciddi biçimde” kınanıyor.

RUSYA: İRAN DEĞİL YEMEN’LE İLGİLİ OLMALI

Tasarıya, veto hakkına sahip Rusya dışında Bolivya da karşı çıktı.

Daha önce Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, tasarının İran değil Yemen’le ilgili olması gerektiğini kaydetmişti. Nebenzya, İran’a yaptırımları öngören tasarıya destek veremeyeceğini söylemişti.

Rusya, Yemen’e yaptırımların uzatılmasını bir yıl uzatılmasını öngören kendi tasarısını sunmuştu.