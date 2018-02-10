Son dakika haberi… Rusya’dan Afrin açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürdüğü Afrin'le ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakanlık, Afrin'de çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasının görüşüldüğünü belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Afrin'de beşinci gerilimi azaltma bölgesi kurulması konusunun Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye barış görüşmeleri çerçevesinde görüşüldüğünü söyledi.

Sputnik'e konuşan Bogdanov, Astana görüşmelerinin yeni turunda Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüttüğü Afrin'de yeni bir gerilimi azaltma bölgesinin kurulması konusunun ele alınıp alınmayacağı yönündeki soruya “Yeni bir gerilimi azaltma bölgesi konusu Astana görüşmelerinin odağında” yanıtını verdi.

İLGİLİ HABER Son dakika haberi... Suriye İsrail jetini düşürdü!

‘ANAYASA REFORMU KONUŞULACAK'

Bogdanov, görüşmelerin yeni turunda Suriye anayasası reformunun konuşulacağını da belirtti.

Bogdanov “Partnerlerimizle Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kapsamında varılan anlaşmaların desteklenmesi ve uygulamasına geçilmesine yönelik koordinasyonu ele almamız gerekiyor. Özellikle de anayasa komitesi oluşturulması ve anayasa reforumuna ilişkin çalışmaların başlatılması konularında…” ifadelerini kullandı.

Moskova için Astana görüşmeleri katılımcılarının krizin çözümünde insani konulara dikkat vermesinin de önemli olduğunu belirten Bogdanov “Suriyeli taraftar arasında güvenin güçlenmesi de önemli konular arasında” dedi.

Bogdanov ayrıca Astana görüşmelerinin bir sonraki turunun en yakın zamanda başlayacağını, ancak net tarihin henüz belirlenmediğini söyledi.