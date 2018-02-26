Son dakika haberi…. Suudi Arabistan’da Genelkurmay başkanı ile kuvvet komutanları görevden alındı

Suudi Arabistan'dan gelen son dakika haberine göre; aralarında Genelkurmay Başkanı ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanalrının olduğu çok sayıda üst düzey yetkili emekliliğe sevk edildi.

Suudi Arabistan’da akşam saatlerinde bir son dakika haberi geldi. Suudi Arabistan’da yayımlanan yeni kraliyet kararnameleriyle Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanı’nın da aralarında olduğu birçok üst düzey isim görevden alındı. İHA İLGİLİ HABER Suudi Arabistan'da 'Prensler operasyonunda' ikinci perde hazırlığı